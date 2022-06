Verschwundene Mädchen aus Essen und München : Mutmaßliches Auto von Entführer-Paar an Grenze zu Argentinien entdeckt

Mutmaßliches Auto von Entführer-Paar an Grenze zu Argentinien entdeckt

Asunción Im Fall Clara und Lara gibt es eine erste Spur. Die beiden mutmaßlich entführten Mädchen werden zwar immer noch vermisst. Allerdings fand die Polizei ein Fahrzeug, mit dem sich das Entführer-Paar, nach dem öffentlich gefahndet wird, fortbewegt haben soll.

Im Fall der beiden nach Paraguay entführten Mädchen Clara (10) und Lara (11) aus Essen und München gibt es neue Erkenntnisse. Mehrere lokale Medien berichten, dass ein Fahrzeug in der Stadt Bella Vista gefunden wurde, das das deutsche Paar, nach dem öffentlich gesucht wird, benutzt haben soll.

Der zuständige Kommissar Arnaldo Báez bestätigte gegenüber der spanischen Presseagentur EFE, dass das gefundene Fahrzeug – ein Nissan Terrano – mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Paar benutzt wurde, um sich im Land fortzubewegen. Seiner Einschätzung nach wollte das Paar nicht lange Zeit an einem Ort verweilen. „Wir haben außerdem Zeugenaussagen, nach denen das Paar am vergangenen Mittwoch (25. Mai) in der Stadt Encarnación eine Bleibe suchte“, sagt Báez. Da sie keine Unterkunft fanden, geht der Ermittler davon aus, dass sie zu den vereinten Kolonien von Itapúa aufgebrochen seien könnten. Den Eigentümer des Fahrzeugs hat die Polizei ebenfalls ausfindig gemacht. Er kooperiere bei den Ermittlungen.