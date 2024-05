Mordkommission ermittelt Tote Frau in Ennepetal – Hinweise auf Gewaltverbrechen

Eine Spaziergängerin hatte die Leiche der Frau am Sonntagnachmittag (26. Mai 2024) am Rande eines Waldweges gefunden. Sie alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Polizei in Hagen am Sonntag mitteilte. Die Spaziergängerin war mit ihrem Hund gegen 15 Uhr in dem Wald an der Holthauser Talstraße unterwegs gewesen. Eine Mordkommission hatte daraufhin die Ermittlungen aufgenommen.