Nach tödlichem Unfall : Polizei warnt vor grausamem Video in Ennepetal

Ennepetal Die Polizei hat vor einem grausamen Video gewarnt, das nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Ennepetal kursiert. Zu sehen sei, wie ein Mensch auf grausamste Weise stirbt.

Der Urheber des geschmacklosen und unerträglichen Videos sei nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Behauptung, es handele sich um den Unfall mit einem toten Arbeiter vom Mittwoch, sei zudem falsch. „Dieses Video hat nichts, aber auch gar nichts, mit dem Unfall in Ennepetal zu tun.“ Dort war ein 42-Jähriger in einem Autozulieferbetrieb an einer Förderanlage tödlich verletzt worden.