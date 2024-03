Feuerwehr Ennepetal Mutter und Kinder bei Brand verletzt – Junge mit Helikopter in Klinik

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ennepetal östlich von Wuppertal sind am Freitagnachmittag eine Mutter und ihre drei Kinder verletzt worden. Ein Neunjähriger musste nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ins Ruhrgebiet geflogen werden, er ist den Angaben zufolge mittlerweile wieder außer Lebensgefahr. Die 29 Jahre alte Mutter, ihre Tochter im Säuglingsalter und der 6-jährige Sohn wurden mit Rauchgasvergiftungen in Kliniken transportiert, wie die Feuerwehr mitteilte.