Leichenfund in Ennepetal Identität getöteter Frau ist geklärt — Ehemann festgenommen

Eine Spaziergängerin hatte die Leiche am vergangenen Sonntag in einem Waldstück in Ennepetal gefunden. Die Getötete war einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Nun konnte die Tote identifiziert werden, wie die Polizei mitteilt. Demnach handelt es sich um eine 53-jährige Frau aus Halver.