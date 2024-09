Skrupeloses Vorgehen Ausländische Enkeltrick-Betrüger scheitern zu 98 Prozent

Nach wie vor versuchen Kriminelle mit perfiden Methoden, an das Geld älterer Menschen zu kommen. So registrierte die Polizei in NRW auch im vergangenen Jahr wieder 20.132 solcher Delikte, wie das NRW-Innenministerium unserer Redaktion mitteilte – und damit ähnlich viel wie im Jahr davor. Von den Delikten wurden allein 17.894 Fälle aus dem Ausland begangen. „Die Zahlen sind erschreckend hoch“, betonte Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW.