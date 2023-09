Aktion der Polizei Oberhausen Wie ein Sticker-Sammelalbum Senioren vor dem Enkeltrick bewahren soll

Mit einem Sticker-Sammelalbum will die Polizei Oberhausen Senioren besser gegen Betrugsmaschen wie den Enkeltrick wappnen. Wie bei den berühmten Fußballbildchen-Sammelalben soll die ältere Generation angeregt werden, das Album mit Inhalt zu füllen – am besten gemeinsam mit Enkeln und Kindern. Dadurch sollen sie für die Gefahren von sogenannten Schockanrufen angeblicher Verwandter in Not sensibilisiert werden.