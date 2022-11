Nach Brand in Wohngebäude : Mann nach Schüssen durch Polizei schwer verletzt

Enger Während eines Einsatzes im Kreis Herford wurde ein Mann durch eine Polizeiwaffe schwer verletzt. Auch im Ruhrgebiet kam es zu einem Vorfall.

Mindestens ein Polizist hat bei einem Einsatz in Enger am späten Donnerstagabend auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der 59 Jahre alte Betroffene soll zuvor Teile eines Wohngebäudes in Brand gesetzt haben, wie die Bielefelder Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagmorgen mitteilten. Während des Einsatzes im Kreis Herford habe der Mann mit einem Messer hantiert. Der durch die Schüsse und die Rauchgase des Brandes Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht. Ein Polizeisprecher verwies für weitere Informationen auf die Staatsanwaltschaft.