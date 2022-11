Einsatz in Enger : Polizei schoss wegen Messer – Mann außer Lebensgefahr

Der Mann wurde von einem Polizeischuss ins Bein getroffen. Zuvor hatte er einen Brand gelegt, bei dem er schwer verletzt worden war. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 59-Jährige soll am Abend des 3. November Familienmitglieder verbal bedroht und dann ein Feuer in seiner Doppelhaushälfte im Kreis Herford gelegt haben. Als die Polizei dazukam, soll er sich mit einem sichelförmigen Küchenmesser erst selbst Verletzungen zugefügt haben und dann in Richtung der Polizisten gegangen sein. Auf wiederholte Ansprachen habe er nicht reagiert, daraufhin hätten zwei Polizisten geschossen, hieß es in der Mitteilung.