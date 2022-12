Post aus aller Welt Schon über 100.000 Briefe in der Christkindpostfiliale Engelskirchen

Das „Christkind“ und seine Helferinnen in der Christkindpostfiliale der Deutschen Post im oberbergischen Engelskirchen haben viel zu tun. Zweieinhalb Wochen vor Weihnachten seien bereits mehr als 100.000 Wunschzettel und Briefe aus aller Welt eingetroffen und würden nun beantwortet, teilte die Deutsche Post DHL Group am Mittwoch in Bonn mit. Aus den vielen kreativen Briefen spreche die kindliche Vorfreude auf das Weihnachtsfest.