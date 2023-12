Deutschen Engagementpreis 2023 Anti-Neonazi-Bündnis in Essen-Steele ausgezeichnet

Ein Bürgerbündnis gegen das Erstarken von Rechtsextremismus in Essen wird zum Tag des Ehrenamts mit dem Deutschen Engagementpreis 2023 ausgezeichnet. Die Gruppe „Mut machen - Steele bleibt bunt“ erhält in Berlin den mit 5000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Demokratie stärken“, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag mitteilte.