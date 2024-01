„Am Anfang des Solarbooms“ Branchenverband dringt auf mehr Tempo beim Solarausbau in NRW

„Der Solarausbau in NRW konzentriert sich bislang weitestgehend auf private und gewerbliche Dächer“, sagte Vogel. Weniger als vier Prozent der neu installierten Leistung sei 2023 auf solare Freiflächenanlagen entfallen. „Das sieht in anderen Bundesländern deutlich anders aus, wo diese Quote bei an die 20 Prozent liegt.“ NRW müsse die vorhandenen Potenziale auf Freiflächen, aber auch bei Agri-, Floating- oder Parkplatz-Photovoltaik (PV) viel besser ausnutzen. Nötig seien die Unterstützung von Kommunen, aber auch Informationskampagnen und Pilotprojekte. Von Agri-PV spricht man, wenn auf einer Fläche Photovoltaik-Anlagen installiert sind und darunter gleichzeitig Landwirtschaft betrieben wird. Bei Floating-PV schwimmen die Module auf einem stehenden Gewässer.