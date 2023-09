Energiewende Anwohner und Kommunen werden in NRW an Windanlagen beteiligt

Anwohner und Kommunen sollen künftig in Nordrhein-Westfalen per Gesetz an neuen Windanlagen in ihrem Umfeld beteiligt werden. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen legten am Dienstag einen Gesetzentwurf dazu vor. „Wenn immer sich ein neues Windrad dreht, soll es zukünftig auch in der Kasse der Gemeinden oder im Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger klingeln“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Thorsten Schick am Dienstag in Düsseldorf.