Energiekrise in Deutschland : Kutschaty fordert Schutzschirm für Stadtwerke

Thomas Kutschaty, Partei- und Fraktionschef der NRW-SPD, hat einen Schutzschirm für Stadtwerke gefordert. So könne man die Energieversorgung absichern und Zahlungsausfälle auffangen, sagte Kutschaty am späten Samstagnachmittag beim Landesverbandstag von Haus & Grund in Viersen. Ohne einen solchen Schutzschirm würden die Kommunen schnell in Schwierigkeiten geraten, so der Oppositionsführer.