Überraschung in Herne : Giftige Schlange gefunden – sie lebt

Herne In Herne wurde die giftige Kobra endlich gefunden. Das Tier wurde an einem Kelleraufgang entdeckt. Die Schlange lebt, ein Schlangenexperte ist unterwegs.

Noch am Nachmittag hieß es, dass sich die Schlange nicht mehr im Hausflur und in den Wohnungen befinde. Zuvor hatten Spezialisten die Räume mit Folie und Bauschaum abgedichtet. Das sollte eigentlich verhindern, dass die rund 1,40 Meter lange Giftschlange in diese Räume gelangen oder ein mögliches Versteck verlassen kann. Warum sich das Tier nun an einem Kelleraufgang befinden konnte, ist unklar.