Live - Klima-Demos in NRW : Aktivisten erreichen Mönchengladbacher Hauptbahnhof, 35.000 protestieren in Aachen

Liveblog Kerpen Die Polizei ist mit einem Großaufgebot bei Klima-Protesten in Aachen und am Tagebau Garzweiler in Einsatz. In Viersen, wo das Klima-Camp der Aktivisten ist, war der Bahnhof mehrere Stunden gesperrt. In Aachen verlaufen die Demonstrationen friedlich. Wir berichten live.

„Fridays for Future“ erwartet am Freitag in Aachen bis zu 20.000 Teilnehmer

Protestbewegung „Ende Gelände“ hat Aktionen am oder im Tagebau Garzweiler angekündigt

Viersener Bahnof vorsorglich komplett gesperrt