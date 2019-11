Gebäude ist einsturzgefährdet : Mann bei Gasexplosion in Emsdetten schwer verletzt

Mann bei Gasexplosion in Emsdetten schwer verletzt

Emsdetten Bei einer Gasexplosion in einem Haus in Emsdetten im Münsterland ist ein Mann schwer verletzt worden.

Er sei am Montag von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Dortmund gebracht worden, erklärte die Polizei. Das Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes sei massiv beschädigt worden. Das Haus ist demnach einsturzgefährdet.