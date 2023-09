Unfall in Emsdetten Zusammenstoß mit Polizeiwagen – Fahrerin schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizeiwache Steinfurt ist im westfälischen Emsdetten mit dem Wagen einer 37-Jährigen zusammengestoßen. Der 52-jährige Beamte wurde leicht verletzt, die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Steinfurt am Donnerstag berichtete. Der Streifenwagen war auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn auf der Landstraße unterwegs, als das Heck des Fahrzeugs nach links ausbrach. Der hintere Wagenbereich sei dann gegen den Wagen der Frau geprallt. Die L590 war an der Unfallstelle zwischen Emsdetten und Steinfurt vorübergehend gesperrt, die Unfallaufnahme dauerte am Abend an.