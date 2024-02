Emsdetten im Kreis Steinfurt 71-Jähriger stirbt nach Brand in Seniorenwohnung

Am Tag nach einem Brand in einem Seniorenzentrum im Kreis Steinfurt ist ein 71-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Aus noch unklarer Ursache war am Mittwoch in seiner Wohneinheit in Emsdetten ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Zeugin hatte gegen 14.30 Uhr einen Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese öffnete die Tür und fand den 71-Jährigen. In lebensbedrohlichem Zustand wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, erlag dort aber am Donnerstag seinen Verletzungen.