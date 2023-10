Teure Corona-Schutzmaterialien Mögliche Klage wegen Emix-Masken – NRW wartet Prüfung in Bayern ab

Hintergrund: Auch NRW hatte zu Beginn der Pandemie eine Million FFP2- beziehungsweise KN95-Masken bei der Schweizer Firma Emix bestellt. Geliefert wurden am Ende rund 527.000 Masken für den vergleichsweise hohen Preis von 9,90 Euro pro Stück. Das Gesundheitsministerium hatte in früheren Stellungnahmen betont, dass man damals eben alles getan habe, um im umkämpften Weltmarkt an Masken heranzukommen. Bei Stichproben hätten sich bei den besagten Masken keine Mängel ergeben. In Bayern dagegen wurden zahlreiche Stücke des Lieferanten aussortiert.