Fußball-EM in Düsseldorf Englische Fans kommen mit Sondermaschinen zum Ferienstart

Viele Engländer halten sich wegen der EM bereits seit Tagen in Düsseldorf und Köln auf; viele werden aber auch noch am Freitag und Samstag zum Spiel anreisen. Ausgerechnet an dem Wochenende, an dem NRW sich in die Sommerferien verabschiedet; der letzte Schultag ist an diesem Freitag. Und am Düsseldorfer Flughafen herrscht deshalb Hochbetrieb. So rechnet der Airport am kommenden Wochenende mit mehr als 215.000 Fluggästen; allein am Sonntag sollen es 75.000 sein.