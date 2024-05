EM-Spiel auf Schalke Diese Herausforderungen stehen NRW-Polizisten bevor

Bei einem Liga-Spiel in Gelsenkirchen - in der Arena AufSchalke - sei der Anteil von Zuschauern, die regelmäßig im Stadion seien, sehr hoch, erläuterte er. Bei einem Spiel wie England gegen Serbien - eine als „absolutes Hochrisikospiel“ eingestufte Begegnung in Gelsenkirchen - müsse man dagegen davon ausgehen, dass mindestens 90 Prozent der Gäste noch nie in der Schalke-Arena gewesen seien. „Das heißt: Für die ist das alles neu“, erklärte Both. „Das wird für uns auch noch eine große Herausforderung werden. Insbesondere was das Thema Fan-Trennung im Stadion angeht“, sagte er.