Hochrisikospiel England gegen Serbien Erster Härtetest für die NRW-Polizei

Am Sonntag folgt auf das furiose EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland ein Hochrisikospiel: In der Gruppe C treffen die Mannschaften aus England und Serbien aufeinander. Das Spiel gilt als Risikopartie – die einzige dieser Begegnungen, die in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Die Polizei sowie die Stadt Gelsenkirchen bereiten sich schon seit Wochen darauf vor.