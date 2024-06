Türken freuen sich auf EM-Start ihrer Mannschaft „Wenn die Türkei gewinnt, geht es rund“

Info

Abreise Nachdem es in Gelsenkirchen am Sonntag vor dem EM-Spiel England gegen Serbien zu Schlägereien gekommen ist, ist es während und nach dem Spiel ruhig geblieben. Die Abreise serbischer und englischer Fußballfans sei friedlich und weitestgehend geordnet verlaufen, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit.

Wartezeiten Es sei aufgrund der vielen Fans teils zu „deutlichen Rückstauungen“ an einer Haltestelle am Stadion gekommen. Gravierende Probleme seien aufgrund des „besonnenen Verhaltens“ der Fans aber ausgeblieben. In den sozialen Medien beschwerten sich zahlreiche Fans über die langen Wartezeiten.

Fanzonen Beim Public Viewing sei es ruhig geblieben, teilte die Polizei mit. Auf der Trabrennbahn hätten in der Spitze bis zu 2000 Fans das Fußballspiel verfolgt. In den Fanzonen am Amphi­theater und im Nordsternpark seien es jeweils mehr als 1000 Fans gewesen.⇥(dpa)