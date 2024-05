Europameisterschaft 2024 in NRW Köln rechnet mit 200.000 Fans aus England und Schottland

Rund drei Wochen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland haben die Stadt Köln sowie die Landes- und Bundespolizei über ihre geplanten Sicherheitsmaßnahmen informiert. Vom 15. bis 30. Juni finden in Köln vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt – Tausende Fans aus ganz Europa werden anreisen, um ihre Nationalmannschaften anzufeuern. „Mit der Vorfreude ist eine große Verantwortung verbunden, denn die EM soll ein friedliches, sicheres und harmonisches Fußballfest werden“, sagte Robert Voigtsberger vom städtischen Sportamt. Die Planungen für das Großereignis laufen in Köln seit zwei Jahren.