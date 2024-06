Abschied von den schottischen EM-Fans „Wir haben kein Geld mehr übrig“

Vor knapp einer Woche waren Kilts und Dudelsäcke kaum wegzudenken aus Köln, denn alleine für die beiden EM-Spiele waren rund 60.000 Fußballfans zu Besuch in der Domstadt. Heute sieht man nur noch vereinzelt Fußballfans in Schottland-Trikots um den Kölner Dom herumlaufen, bevor sie am nahegelegenen Hauptbahnhof in den Zug nach Hause einsteigen.