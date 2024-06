Risikobegegnung England gegen Serbien Ein Zug voller Engländer

An diesem Sonntagmittag ist wie immer viel los am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Jedoch mischen sich – anders als sonst – immer wieder Gruppen von Männern in England-Trikots unter die Reisenden. Unter ihnen sind auch Russell, Adam, Dan, Dean und Will aus London. Sie und die anderen Fans hier nehmen einen der Sonderzüge zur EM nach Gelsenkirchen, wo am Abend das Spiel gegen Serbien ansteht. Sie übernachteten in Düsseldorf, weil es so zentral liege, sagt Russell. In Gelsenkirchen war noch keiner von ihnen. „Vielleicht gehen wir ja noch in ein Bergbaumuseum oder so“, sagt Adam lachend. Doch die anderen verneinen. „A few beers, then game“ – noch ein paar Bier und dann zum Spiel, verbessern die anderen die weiteren Pläne für den Tag.