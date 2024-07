683 Straftaten Reul zieht positives EM-Fazit – „Das ‚Team Sicherheit‘ hat geliefert“

20 der insgesamt 51 Spiele hatten in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Mit Düsseldorf, Dortmund, Köln und Gelsenkirchen lagen vier der zehn Spielorte in Nordrhein-Westfalen. Die letzte Begegnung in NRW war das Halbfinalspiel England gegen die Niederlande am Mittwochabend im Dortmunder Westfalenstadion.