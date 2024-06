Polizei kontrolliert an Belgien-Grenze „Verhindern, dass gewaltbereite Fans mit Schlagwerkzeugen ins Stadion gelangen“

Mehrere Kontrollierte müssten mit Anzeigen rechnen. Zurückweisungen von Fans an der Grenze habe es bis zum Nachmittag aber noch nicht gegeben. Viele Fans feierten auch schon bei der Anreise friedlich das bevorstehende Spiel ihrer Mannschaft. Belgien tritt am Samstagabend in Köln gegen Rumänien an. Am vergangenen Wochenende hatte es bereits Schwerpunktkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze bei Kleve gegeben.