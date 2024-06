EM 2024 in NRW Was dürfen Fans bei der EM im Stadion – und was nicht?

Der Stadionbesuch ist für die allermeisten Fußballfans das Beste an der Sportbegeisterung. Gerade bei Großereignissen wie der Europameisterschaft freuen sich viele besonders auf den Besuch vor Ort. Und auch in Nordrhein-Westfalen gibt es einige Gelegenheiten, in vier Städten in NRW finden Spiele statt. Doch was müssen die Zuschauer im Stadion beachten? Wir klären die wichtigsten Fragen.