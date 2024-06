Fernsehen statt VIP-Tribüne Nur drei Minister aus NRW wollen EM-Spiele besuchen

So will Herbert Reul (CDU) laut seinem Haus „als Innenminister des Landes wie auch als Fußballfan“ einzelne Spiele anschauen, sofern es terminlich passt. Angepeilt seien die Achtelfinalspiele am 29. und 30. Juni in Dortmund beziehungsweise Köln, das Viertelfinale (6. Juli) in Düsseldorf und das Halbfinale am 10. Juli in Dortmund.