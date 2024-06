Gute Stimmung bei der EM 2024 Haaner Saxofonist bringt die Fan-Massen zum Beben

Der Musiker, der auf Instagram rund 91.000 Follower hat, zeigt sich auf seinem Kanal hin und weg von der ganzen positiven Resonanz, die er für seine Auftritte bekommt. „Ich bin komplett überwältigt und unendlich dankbar für das, was gerade passiert“, schreibt er etwa auf Instagram. Er selbst besitzt mit einem Freund die Marke, die die schwarzen Instrumente produziert. Neben ein bisschen Eigenwerbung möchte er nun auch seine neu gewonnene Popularität auf ganz besondere Weise nutzen: Für jedes seiner verkaufen Saxofone will er 150 Euro an die Toni-Kroos-Stiftung spenden, die schwer kranken Kindern hilft.