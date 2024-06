Georgiens EM-Sieg gegen Portugal „So etwas erlebt man nur einmal“

Auch die drei Freundinnen Irinka, Tea und Salomi hat es in die Düsseldorfer Altstadt gezogen. Eigentlich übernachten die drei während ihrer Zeit in Deutschland in Essen. „Aber wir haben so viel Gutes über die Stadt gehört, da wollten wir selber mal schauen“, sagt Tea. Bisher gefalle Düsseldorf ihr und ihren Freundinnen gut, besonders die kleinen Straßen in der Altstadt. „Das ist eine tolle Atmosphäre hier“, sagt sie.