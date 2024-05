Reisetipps zur Euro 2024 Das gibt es in Gelsenkirchen abseits des Fußballs zu sehen

Gelsenkirchen kennt nicht mal jeder in Deutschland, aber Schalke kennt vermutlich die ganze Fußballwelt. Und so ist der ganze gleichnamige Stadtteil ein Pilgerort für alle, denen etwas an Fußballkultur liegt. Hier findet sich die Kampfbahn Glückauf, das alte Stadion des Vereins Schalke 04 - einst auf einem Zechengelände errichtet und Heimstätte, als der Club in seinen goldenen Zeiten in den 1930er und 1940er Jahren sechs seiner sieben Meistertitel holte.