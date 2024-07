Internationale Fußballfans bei der EM 2024 Sommermärchen 2.0?

„Heute werden wir versuchen, Tickets für das nächste Spiel zu bekommen“, sagt der Portugiese. Auf einen Sieg Portugals bei der EM hoffen er und seine Freunde natürlich – daran glauben, tun sie allerdings nicht so wirklich. „Wahrscheinlich werden es Spanien oder Frankreich machen“, sagt Mario. Auch die deutsche Mannschaft schlage sich in seinen Augen nicht schlecht, hätte allerdings noch Probleme mit der Verteidigung. In jedem Fall sei die EM bisher in den Augen der Portugiesen ein voller Erfolg. Und da an diesem Tag kein weiteres Spiel ansteht, werden sich die Portugiesen die Stadt Düsseldorf weiter anschauen. Zunächst bedarf es dafür allerdings einer Stärkung – und so steuert die Gruppe ein Restaurant in der Altstadt an, um das lokale Essen und Bier zu probieren.