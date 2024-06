EM 2024 in Köln Kostenlose Fähre schippert Fußballfans über den Rhein

Vor dem ersten Spiel der Europameisterschaft in Köln heißt es nicht Anpfiff, sondern erst einmal Abfahrt, denn ab heute verkehrt täglich zunächst für die nächsten zwei Turnierwochen eine eigene Fähre, die die rechte mit der linken Rheinseite verbindet und alle seetauglichen EM-Fans kostenlos und schnell von der Kölner Altstadt zum Festivalgelände in Deutz bringt. Bei der feierlichen Eröffnung waren am Freitag auch Torwartlegende Toni Schumacher und Maskottchen Albärt mit an Bord. Die Fähre verkehrt täglich in zehnminütigen oder halbstündlichen Abständen, je nachdem wie voll sie ist. Das entscheidet Kapitän Reiner Weißbarth spontan, maximal 80 Personen haben auf der EM-Fähre Platz.