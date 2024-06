Englische Fußballfans in Köln So bereitet sich die Domstadt auf den britischen Ansturm vor

Die Stadt Köln kommt während der EM nicht zur Ruhe. Kaum hat sich die Domstadt vom Kilt-Fieber erholt, kommen viele englische Fans gerade erst an. Vor dem Gruppenspiel gegen Slowenien im Rheinenergiestadion werden rund 60.000 Engländer in der Stadt erwartet. Ähnlich wie beim Spiel der schottischen Fans wird es wieder eine weitere Fanmeile am Konrad-Adenauer-Ufer geben, die Platz für bis zu 50.000 Menschen bietet. Daneben gibt es noch die Fanzonen auf dem Heumarkt, wo bis zu 7.500 Menschen Platz finden, sowie den Tanzbrunnen auf der anderen Rheinseite, der Platz für bis zu 12.500 Gäste hat.