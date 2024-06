Düsseldorf, Köln, Essen und mehr Diese Veranstaltungen in NRW gibt es rund um die EM

Das Original-Trikot von Helmut Rahn aus dem WM-Endspiel von 1954 in Essen, VR-Brillen in einer Kirche in Gelsenkirchen und Fanszenen auf einer Open-Air-Theaterbühne in Düsseldorf. Das sind nur drei Beispiele der Kunst- und Kulturaktionen rund um die Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) in Nordrhein-Westfalen. Einige Projekte laufen bereits, andere beginnen noch. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Mönchengladbach oder Münster geplant. Eine kleine Auswahl: