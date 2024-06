EM 2024 Bahn führt Bodycams in NRW-Zügen ein – Passagierboom erwartet

Der Lufthansa-Ableger Eurowings aus Köln rechnet bei der EM mit rund 70.000 zusätzlichen Passagieren, 48 von 74 Sonderflügen werden nach NRW gehen. „Wir haben Top-Buchungen für Juni und Juli“, sagt Eurowings-Chef Jens Bischof. „Wir werden aufstocken, wenn weitere Gäste aus Nationen erwartet werden, die besonders fußballbegeistert sind.“ Das könnte besonders so kommen, wenn am 10. Juli in Dortmund eines der zwei Halbfinale ausgetragen wird oder am 6. Juli eines der Viertelfinale in Düsseldorf.