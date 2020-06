Öffnung der Schulen in NRW : Elternverbände beklagen „Ausgrenzung“ behinderter Schüler

Eine Lehrerin zeigt im Englischunterricht an einer Förderschule auf die Tafel. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Krato

Dortmund Die Landeselternkonferenz NRW und zahlreiche weitere Vereine haben sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel gewandt. Schulen würden behinderte Schüler willkürlich vom Unterricht ausschließen und ihnen pauschal unterstellen, Hygienemaßnahmen nicht einhalten zu können.

Bei der schrittweisen Öffnung der Schulen bleiben NRW-Verbänden zufolge viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen außen vor. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierten Landeselternkonferenz (LEK) NRW und zahlreiche weitere Vereine: „Wir erfahren von immer mehr Fällen, in denen Schulen einzeln oder gruppenweise ihren Schülern mit geistigen, aber auch körperlichen Behinderungen den Zutritt zur Schule verweigern.“ Die schwarz-gelbe Landesregierung kommuniziere hier „nicht deutlich und öffentlich“ und überlasse die betroffenen Kinder und Jugendlichen damit faktisch „einer willkürlichen Ausgrenzung“.

Die Schulen begründeten die Ausschlüsse unter anderem mit der „zutiefst diskriminierenden Behauptung, Schüler mit geistigen Behinderungen seien pauschal unfähig zum Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln“, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben. Manche Familien seien durch Schulausfall und „gleichzeitigen Wegfall sämtlicher Unterstützungssysteme“ schon seit über zwei Monaten auf sich allein gestellt.

Es fehle Personal, und auch die mediale Ausstattung reiche nicht. „Viele gehörlose und schwerhörige oder sehbehinderte Kinder und Jugendliche sind vom digitalen Distanzlernen ausgeschlossen.“ Es mangele an Dolmetschern und technischen Hilfen. Manche Kinder seien bis heute sozial völlig isoliert. Es müsse dringend gehandelt werden, auch um „eine Rückentwicklung sämtlicher Inklusionsbemühungen der letzten Jahre zu verhindern“, forderten auch etwa das „Elternnetzwerk NRW - Integration miteinander“, die Landeselternschaft der Gymnasien, der Verein Mittendrin, die Landeselternschaft der Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und der NRW-Elternverband gehörloser und schwerhöriger Kinder und Jugendlicher.

(chal/dpa)