„Lage hat sich eher verschlechtert als verbessert“ Schranke an Grundschule sperrt Elterntaxis aus

Die Kinder mit dem Auto direkt vor den Schuleingang fahren, das funktioniert an der Wieschhof-Grundschule in Olfen nicht mehr. Eine Schranke an der Einbahnstraße regelt neuerdings die Zufahrt, an Schultagen ist eine Anfahrt zwischen 6 und 17 Uhr nicht mehr möglich. Zu dem relativ radikalen Schritt hatte sich Bürgermeister Wilhelm Sendermann (CDU) entschlossen, nachdem andere Maßnahmen nicht gegriffen hatten. „Manchmal muss man in unserer Gesellschaft Probleme mit einer gewissen Konsequenz angehen“, sagte er.