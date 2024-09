Befragung von Elternverbänden Eltern-Umfrage sieht große Zufriedenheit mit Förderschulen in NRW

Die Zufriedenheit von Eltern mit den Förderschulen, die ihre Kinder in Nordrhein-Westfalen besuchen, ist einer Umfrage zufolge hoch. In der Befragung von zwei Elternverbänden äußerten sich fast drei Viertel (73 Prozent) „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit ihrer Förderschule. Hingegen gaben 11,5 Prozent der Eltern an, sie seien „unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ und 15 Prozent wählten die Option „teils teils“. Die Ergebnisse basieren auf 2.354 Rückmeldungen, wie der Verein mittendrin und die Landeselternschaft der Förderschulen Geistige Entwicklung und Körperliche & Motorische Entwicklung mitteilten.