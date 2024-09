Nach Angriffen in Essener Klinik „Gewalterlebnisse im Krankenhaus sind alltägliche Erfahrung geworden“

Nach der Attacke durch Angehörige eines Patienten auf Mitarbeiter des Essener Elizabeth-Krankenhauses wird über die zunehmende Gewalt gegen Klinikpersonal diskutiert. In dem Essener Krankenhaus waren am Freitagabend Beschäftigte plötzlich durch Besucher körperlich angegriffen worden. Mindestens sechs Angestellte wurden dabei verletzt, davon eine 23-Jährige schwer. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung offenbar durch den Tod des Patienten. „Nahezu gleichzeitig kam es zu einem unvermittelten Angriff auf das Reanimationsteam und weitere Kollegen“, heißt es in einer Erklärung des Krankenhauses. Klinik-Geschäftsführer Peter Berlin sprach von einer Zäsur und kündigte an, ab sofort Zugangskontrollen einzuführen.