Ermittlungen gegen 19-Jährigen Elfjähriger stirbt nach Autounfall in Dortmund

Ein elfjähriger Junge ist nach einem schweren Autounfall in Dortmund ums Leben gekommen. Das Kind erlag am Dienstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die nordrhein-westfälische Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mitteilte. Der Elfjährige war am Samstag in Dortmund von einem Auto erfasst worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unfallfahrer zu schnell unterwegs war und eine rote Ampel überfuhr.