Bundesweite Zahlen Welches Bundesland die meisten Fußfesseln einsetzt

Die Zahlen zum Tragen der E-Fessel werden vom hessischen Justizministerium erhoben, weil die bundesweite Fußfessel-Überwachungsstelle in einem Hochsicherheitsgefängnis im hessischen Weiterstadt angesiedelt ist. Demnach tragen in Deutschland derzeit 164 Personen eine solche E-Fessel. In Bayern müssen sie derzeit 54 Personen tragen – und damit mit Abstand am meisten. Es folgen Mecklenburg-Vorpommern (22), Baden-Württemberg (19), Hessen und Sachsen (mit je 14) und Niedersachsen mit zehn Trägern. NRW befindet sich als Bundesland mit den meisten Einwohnern mit sechs Trägern nur auf Rang sieben der Auswertung. Es folgen Thüringen (fünf), Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt (je vier), Berlin und Schleswig-Holstein (je drei), Bremen und Hamburg (mit je zwei) und Brandenburg sowie das Saarland mit jeweils einer Überwachungsanordnung.