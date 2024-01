Eklat bei Sitzung in Sankt Augustin Die Grenzen im Karneval

In Sankt Augustin ist es jetzt zu einem Eklat gekommen. In einer Sitzung nutzte der Präsident der Prinzengarde seine Position, um auf der Bühne sexualisierte Sprüche gegenüber einem kleinen Mädchen zu äußern. Es ging unter anderem ums Knutschen, um unerträgliche Anzüglichkeiten gegenüber dem Kind. Eine Tanzgarde aus Königswinter, die eigentlich danach auftreten sollte, verließ die Veranstaltung daraufhin aus Protest, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete. Auch in der Tanzgarde sind junge Karnevalistinnen und Karnevalisten mit dabei, der Chef der Truppe wollte ihnen einen Auftritt nach derartigen Sprüchen eines Verantwortlichen nicht mehr zumuten.