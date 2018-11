Ekelenz und Hambacher Forst: Armin Laschet trifft sich mit Tagebau-Gegnern

Erkelenz Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht die Bewohner der Dörfer in Erkelenz, die dem Tagebau Garzweiler II weichen sollen. Es soll zu zahlreichen Treffen und Begegnungen kommen.

Am kommenden Samstag will der Landeschef an einem Dorfspaziergang in Kuckum und Keyenberg teilnehmen, wie ein Sprecher der Staatskanzlei dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Sonntag auf Anfrage bestätigte. Im Anschluss solle ein Gespräch mit Betroffenen zur geplanten Umsiedlung stattfinden, hieß es. Zu dem Rundgang mit Laschet würden am 10. November mehrere Hundert Teilnehmer erwartet, darunter auch Umweltaktivisten aus dem nah gelegenen Hambacher Forst.