Kirsten Fehrs und der EKD-Ratsvorsitz Eine Hanseatin mit Konflikterfahrung

Es ist deswegen gut möglich, dass Fehrs auch im kommenden Herbst, wenn Synode und Kirchenkonferenz der EKD über die Nachfolge von Kurschus als Ratsvorsitzender zu entscheiden haben, dieses Amt für die restlichen drei Jahre der Wahlperiode übernimmt. Der erste Auftritt der Hamburger Bischöfin in neuer Funktion wird allerdings bereits in wenigen Tagen stattfinden. Denn die Mitglieder der EKD-Synode hatten ihre Tagung in Ulm in der letzten Woche aufgrund des Bahnstreiks nicht beenden können. Unter anderem der Haushalt der Evangelischen Kirche in Deutschland muss noch beschlossen werden. Schon Anfang Dezember soll es deswegen eine weitere Synodentagung in Form einer Videokonferenz geben – nur die bisherige Ratsvorsitzende Annette Kurschus wird daran dann wohl nicht mehr teilnehmen.