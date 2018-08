Eitorf Neunjährige von Auto überrollt und schwer verletzt

Unfall in Eitorf

Eitorf Das Kind spielte auf der Fahrbahn, als eine 37-jährige Frau in ihrem Auto das Mädchen erfasste. Das Kind kam schwer verletzt in eine Fachklinik.

Ein neunjähriges Mädchen ist in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) auf der Erlenstraße von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte das Kind, das gerade auf der Fahrbahn spielte, beim Linksabbiegen am Mittwochabend übersehen. Nachdem das Mädchen von der Feuerwehr unter dem Auto hervorgezogen werden konnte, brachte es ein Hubschrauber in eine Fachklinik nach Bonn. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.