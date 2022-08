Unfall in Eitorf : Zusammenstoß mit Schulbus – Autofahrer tödlich verletzt

Eitorf Bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus in Eitorf wurde ein Autofahrer tödlich und ein anderer schwer verletzt. Im Schulbus saßen sechs Kinder, zwei davon wurden leicht verletzt.

Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Schulbus sind in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) der Autofahrer tödlich, sein Beifahrer schwer und zwei Kinder im Bus leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 74-jährige Pkw-Fahrer am Montagmittag auf einer Landstraße in den Gegenverkehr. Beim Frontalzusammenstoß mit dem Bus seien beide Männer im Auto eingeklemmt worden. Der 74-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle, der schwer verletzte 49-jährige Beifahrer sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.